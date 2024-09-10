المغرب يخطف فوزا صعبا أمام ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب منتخب المغرب على نظيره ليسوتو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، في إطار مباريات الجولة الثانية ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2023.

نجح أسود الأطلسي في اقتنصاص نقاط المباراة عن طريق اللاعب براهيم دياز في الوقت الاخير من عمر المباراة.



اصابة أشرف داري مع منتخب المغرب في مباراة ليسوتو بتصفيات أمم أفريقيا

تعرض أشرف داري، لاعب الأهلي ومنتخب المغرب، للإصابة أثناء إحماء منتخب المغرب استعدادًا لمواجهة ليسوتو، في إطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.

وأصيب أشرف داري على مستوى الكاحل أثناء عمليات الإحماء، ليقرر وليد الركراكي استبعاده من تشكيل المغرب، ودخل يونس عبد الحميد في خط الدفاع ليعوض المصاب أشرف داري، ويبدأ المواجهة ضد ليسوتو.



تشكيل المغرب أمام ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا 2025



ولعب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، بتشكيل أمام ليسوتو، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2025.



حارس المرمى: منير مهند.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، أشرف داري، أدم أزنو.

خط الوسط: عز الدين أوناحي، أمير ريتشاردسون، أسامة تارجالين.

خط الهجوم: أمين عدلي، أيوب الكعبي، إلياس أخوماش.

