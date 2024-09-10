اخبار الرياضه

الإسماعيلى يفاوض الزمالك للحصول على خدمات مهاب ياسر

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامى خالد الغندور أن مسئولى نادى الإسماعيلى دخلوا فى مفاوضات جادة مع نظرائهم فى الزمالك للحصول على خدمات مهاب ياسر لاعب الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إقرأ أيضاً..

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور إن الزمالك رحب برحيل مهاب ياسر إلى الإسماعيلى،خاصة فى الوقت الذى لم يقيد فيه مسئولى القلعة البيضاء اللاعب فى القائمة الأفريقية للاستفادة من تسويقه فى الميركاتو الصيفى.

وأشار الغندور إلى أن مهاب ياسر يرحب بالانتقال إلى الإسماعيلى ولكن تبقى أزمة إيقاف القيد التى يعانى منها الدراويش فى الوقت الحالى،هى الفيصل لحسم انتقال اللاعب إلى عازفى السمسمية،فى الميركاتو الصيفى.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا