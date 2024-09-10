لاعب الأهلي السابق : موسيماني أضاع على الأحمر فرصة ضم سفيان رحيمي

ياسر رشاد - القاهرة - عدد رمضان السيد لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق مميزات مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء.

وواصل خلال تصريحات إعلامية الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء : "اختيارات كولر للاعبين الجدد مميزة، ودائمًا يريد ضم لاعبين تحقق الإفادة للفريق، وقبلها نتذكر موسيماني بعدما قام بتفويت فرصة ضم سفيان رحيمي من أجل ضم لويس ميكيسوني الذي لم يقدم أي شئ يذكر، وكولر ساهم في تطوير الأداء الفردي والجماعي لعدد كبير من اللاعبين".

وأكمل: "هناك لاعبين ظهرت بصمات كولر على مستواهم بينهم بيرسي تاو، بالإضافة لـ مروان عطية الذي انضم للفريق وقدم مردود جيد للغاية، بالإضافة إلى أنه قـادر على السيطرة بشكل جيد على غرفة الملابس، كما أنه يهتم بكل التفاصيل ولم يصبح في حاجة لمدير كرة".