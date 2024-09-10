شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال عن كواليس كليبه "حصل": حاولنا أن تكون مختلفة بتجسيدى 4 شخصيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حمادة هلال في تصريحات لموقع الخليج 365 عن كواليس أغنيته الأخيرة "حصل"، والذى جسد فيها أربع شخصيات قائلاً: "دوماً ما نحاول في كل كليب أن تكون فيه فكرة مختلفة وألا يقتصر الأمر على جمال الأغنية فقط، وهنا جاءت فكرة ظهور تجسيدي 4 شخصيات بشكل كوميدي وكأنه حوار بين شخص لشخص آخر يندرج تحته في المناصب ويلومه وهو ما يتكرر مع كل شخصية".

وأضاف حمادة هلال: "البعض تفاجأ إننا ما استعناش فيها بموديل، رغم إن كلماتها تصلح لغنائها لأنثي، ولكن فضلنا أن تكون بهذا الشكل الجديد".



حمادة هلال

وكان طرح حمادة هلال أحدث كليباته الغنائية "حصل"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وهو الكليب الذى ظهر فيه بأربع شخصيات مختلفة عبر لمسة كوميدية ظهرت خلال الكليب على طريقة حوار بين كل شخصين بصورة منفصلة مع كلمات الأغنية.

وبدأ حمادة هلال خلال الكليب بلوك مختلف لصورة أشبه برجل الأعمال الذى يتحدث إلى أحد موظفيه أو معاونيه الذى يلعب دوره حمادة هلال أيضاً ثم يصل إلى السيارة التى يقودها سائق هو حمادة هلال أيضاً قبل مقابلة السائق لجناينى فى الشارع يقوم بدوره حمادة هلال أيضاً.

أغنية حمادة هلال الجديدة "حصل" تعاون فيها في التلحين مع مؤدى المهرجانات أورتيجا، وقام بتصويرها فى أكثر من لوكيشين منها أحد الفلل بطريق مصر الإسماعيلية.