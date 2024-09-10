والدة محمد السيد: شعرت بفرحة غامرة بمكالمة السيدة إنتصار السيسي

ياسر رشاد - القاهرة - قالت دكتورة أماني البحيري والدة البطل المصري محمد السيد، المتوج ببرونزية أولمبياد باريس في السلاح، أنها تفاجئت من مكالمة السيدة إنتصار السيسي.

وتابعت دكتورة أماني البحيري فى برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور :" شخص تواصل معي ليتأكد أنه يتواصل مع شخصي ومن ثم تفاجئت بمكالمة السيدة إنتصار السيسي".

وتابعت:" شعرت أن أختي التي تحدثني،وقالت لي يجب أن يتم تكريمكم وانتم اسعدتونا وكنت أشعر بسعادة غامره".

واختتمت، شعرت أن ذلك تكريم على أعلى مستوى، حيث علقت وماذا ننتظر تكريم أكتر من ذلك.