"مفيش فايدة".. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء كهربا في مباراة الأهلي وإنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الفنان نبيل الحلفاوي على أداء محمود عبد المنعم "كهربا" ضمن أحداث مباراة الأهلي وفريق إنبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ورغم أن كهربا هو من سجل هدف الأهلي الوحيد، إلا أن الحلفاوي، كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مفيش فايدة، كهربا بينسى نفسه ورا الدفاع وهو بيتفرج على اللي بيحصل".

وأضاف: "باستثناء الهدف، صحيح قلنا نريح الفريق ونلعب بالشباب ومش مهم النتيجة، لكن هذا لا يمنعنا من عتاب الكبار المطعمين للشباب".

وتابع: "كهربا لازم يبطل ترييح ورا مدافعي المنافس. ممكن في لحظة الكرة ترتد إليك ويضيع الهدف لأنك مريح في التسلل".

حسم التعادل الإيجابي مباراة الأهلي وإنبي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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