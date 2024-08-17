الردّ الأول من محامي شيرين عبد الوهاب على تهديدات روتانا

بعد أن أصدرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بياناً أكدت فيه أن الشركة عزمت على رفع دعوى قضائية ضد الفنانة شيرين عبد الوهاب تتهمها فيها بتزوير محضر عدم استلام فرع شركة روتانا بالقاهرة أي إعلانات عن العقد بينهما، رد المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين على الاتهامات التي وجهتها شركة روتانا للفنانة بالتزوير، مؤكدًا أنه لا أساس لها من الصحة.

وأشار قنطوش إلى أن العقد الموقع بين شيرين وشركة روتانا ينص بوضوح على أن التعامل يتم من خلال فرع القاهرة، بجانب فرع دبي، وليس فرع دبي فقط كما تقول الشركة في هذا الأمر، مؤكداً أن كل الاتفاقيات تمت في إطار قانوني صحيح ولا يوجد أي تلاعب في التفاصيل، وأن شيرين لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر.

وكانت الشركة قد أكدت أن شيرين عبد الوهاب وقعت عقدًا مع فرعها في دولة الإمارات وتعلم جيدًا بعدم صلة الشركة في القاهرة بالعقد المبرم، موضحة أن فرع الشركة بالإمارات أرسل إعلانًا إلى نظيره في القاهرة، إلا أنه رفض استلام الإعلان، مؤكدًا أن فرع القاهرة منفصل عن فرع الإمارات.

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