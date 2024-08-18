عدت سما المصري .. بوصلة رقص فاضحة أخت العروسة الشقراء فائقة الجمال ولعت الفرح برقصة تتحدي اشهر راقصة بهز صدرها العارم

عدن - هبة الوهالي - انتشر فيديو قوي من احد الافراح الشعبيه في مصر ولعت فيه اخت العروسه الفرح بهز العارم وجعلت الجميع في ذهول مما حدث منها

كثيرا ما تشهد الافراح الشعبيه مثل هكذا ولكن هذه المرة كانت اخت العروسه شقراء فائقة الجمال أبهرت المعازيم

دئما ما تشهد حفلات الزفاف حالات من الفرح والسرور التي تجعل الاشخاص لا يعلمون ما يفعلون ولكن اليوم هو الخروج عن المالوف في حفلات الزفاف.

دئما ما نري العريس والعروس يرقصون في فرحهم وكذالك الرقصات ولكن عندما تأتي اخت العروس وتأتي برقصة هزت الحاضرين في قاعة الفرح والحضور.

حيث كانت ترقص وترتدي فستان اسود سوريه مكشوف بدرجة كبيرة جدا وبدأت تتحدي اشهر الرقصات داخل القاعة وانتشر الفيديو بطريقة كبيرة جدا علي مواقع التواصل الاجتماعي وبدأ المعازيم يقومون بالتصفيق لها وترك الراقصة من شدة جمال رقصها.