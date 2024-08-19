شكرا لقرائتكم خبر عن سمر طارق تحتفل مع الجمهور بألبوم فرق توقيت فى مهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المطربة سمر طارق عن إحياء حفلين غنائيين في القاهرة، للاحتفال بالألبومها الجديد "فرق توقيت" بعد 3 أسابيع من بدء إطلاقه، حيث يتم تقديم أغنياته على المسرح لأول مرة، على أن تكون الحفلة الأولى ضمن مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء يوم 25 أغسطس، والثانية ضمن فعاليات كايرو جاز كلوب في 7 سبتمبر.

وأطلقت سمر طارق 3 أغاني فقط من الألبوم الجديد، ويتبقى أغنيتين فقط لختام الألبوم، سوف يتم إطلاقهم خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن خلال ألبوم "فرق توقيت" تعبر سمر طارق من خلال الكلمات والموسيقى عن مراحل الحزن الخمسة ومراحل اكتمال القمر في الوقت نفسه، يتخلل هذا كله فكرة فروق التوقيت والاحتمالات اللانهائية لكل ما يحدث في الكون، قد يكون السيناريو صحيح والتوقيت خاطئ، وقد يكون العكس، فعلى حسب تجربة كل منا، قد نمر بمرحلة أو اثنين من مراحل الحزن فقط، والسبب في ذلك يكون فقط فرق التوقيت.



سمر طارق

الأغنية الأولى في الألبوم "حجر ورقة مقص" تعبر عن المرحلة الأولى للحزن وهي الإنكار. الأغنية من تأليف وتلحين وتوزيع سمر طارق، ثم تأتي الأغنية الثانية "ماتسألنيش" من تأليف وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، وهي تعبر عن مرحلة المساومة، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الغضب، من خلال أغنية "مراية"، وهي من تأليف وتلحين سمر، وتوزيع موسيقي معتز ماضي، ومكساج صوت محمد صقر.

الأغنية الرابعة "كل اللي فات" تعبر عن مرحلة الاكتئاب، وهي من تأليف محمد بحيري وتلحين سمر وتوزيع موسيقي بيتر سمير، ثم تأتي مرحلة القبول الأخيرة بأغنية "كده"، من تأليف وتلحين وتوزيع موسيقي سمر ومكساج صوت لنور عباس.

سمر طارق مطربة صاعدة في الموسيقى المصرية، يتميز أسلوبها بالمزج بين الألحان الغربية والشرقية، وتعتبر مغنية ومؤلفة أغاني وملحنة وعازفة وكاتبة، تعلمت بنفسها بدايةً من العزف على الجيتار في سن الثانية عشرة، ومنذ ذلك الحين أطلقت العديد من الأغاني الأصلية التي اكتسبت شهرة على منصات مختلفة، كما أحيت سمر أكثر من 20 حفلة في مصر والعالم العربي وأوروبا.