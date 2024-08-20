شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامى وهشام عباس والحجار.. حفلات منتظرة بمهرجان القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زالت ليالى مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء يتجلى ضياؤها في أجمل مواقع القاهرة الأثرية داخل قلعة صلاح الدين الأيوبى برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وتنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

المهرجان يتضمن مجموعة متنوعة من العروض الموسيقية والغنائية بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين وظهور مميز لبعض نجوم التسعينات ليكون الجمهور على موعد مع تجربة فنية فريدة بقلعة صلاح الدين الأيوبى التاريخية فى أجواء تجمع بين عبق التراث والأصالة.

ويتضمن هذا العام 31 حفلاً، بواقع إقامة حفلين متتاليين يوميًا على مسرح المحكى، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ومن الحفلات التي سوف ينتظرها جمهور القلعة خلال الأيام المقبلة الفنان هشام عباس وفرقته، والصوفية والحداثة - الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي، الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقيه قيادة يوسف صادق، ليلة صوفيه مع نجوم فرقة الإنشاد الديني، الفنان إيهاب توفيق وفرقته، ليلة موسيقى عربية (أغاني عبد الحليم )قيادة: محمد الموجي، الفنان هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية قيادة: مصطفى حلمي، أوركسترا القاهرة السيمفوني (أغاني عالمية)، الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، الفنانة سمر طارق وفرقتها، الفنان مصطفى حجاج وفرقته، فرقة مواويل، الشيخ ياسين التهامي وفرقته، الفنان سعد العود وفرقته ، الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم والفرقة الموسيقية قيادة: أحمد عامر، مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا، الفنان عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بالإضافة إلى عدة عروض فنية عالمية.