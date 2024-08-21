آيتن عامر تستغيث بالشرطة بسبب طليقها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفضت الممثلة المصرية آيتن عامر، الاتهامات التي يوجّهها لها طليقها مدير التصوير محمد عز العرب، على مواقع التواصل، من بينها حرمانه من رؤية طفليهما يوسف وآيتن، حيث سبق واستغاث برئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحل أزمته معها.

اتخذت آيتن إجراءات قانونية ضدّ طليقها، حيث تقدّمت ببلاغ ضدّه للشرطة، تتهمه فيه بتشويه صورتها على مواقع التواصل، والسبّ والإهانة، كما أكّدت في المحضر الرسمي الذي حرّره محاميها الخاص بتوكيل رسمي منها، أنه يرى طفليه كل أسبوع داخل النادي الذي حدّدته محكمة الأسرة، ولديها الأوراق الرسمية التي تؤكّد صحة حديثها، وتنظر الأجهزة الأمنية في البلاغ حالياً لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

شنّ طليق آيتن هجوماً عليها خلال الأيام الماضية من خلال مجموعة من المنشورات التي دوّنها على صفحته في موقع “إنستغرام”، إذ ادّعى حرمانه من رؤية الطفلين، وحظره من حساباتهما على مواقع التواصل، منعاً للاتصال بهما. وفي أحد المنشورات، كشف عن أنّ شقيقتها “لم يذكر اسمها” عنّفت نجله، بعدما اكتشفت أنه يتواصل معه هاتفياً.

وشارك أيضاً متابعيه بمجموعة من المستندات التي تؤكّد صحة ما يدّعيه، كاشفاً عن أنه تمّ منعه من رؤية طفله يوم عيد ميلاده، كما دوّن منشوراً غامضاً يؤكّد فيه رفضه لزواج ابنته من شاب، لكونها طفلة في المرحلة الابتدائية، ما أثار دهشة متابعيه، مطالبين إياه بالحفاظ على طفليه والإصرار على رؤيتهما.

يُشار إلى أنّ آيتن، كانت قد أعلنت انفصالها عن عز العرب نهاية العام قبل الماضي، بعد زواج استمر نحو 7 سنوات أنجبت فيها يوسف وآيتن، واتضح أنّ الطلاق تمّ منذ أشهر عدة، قبل أن تعلنه رسمياً بسبب خلافات عائلية بينهما، وفي العام الماضي، تجددت الخلافات ووصلت إلى حدّ اتهامها له بالتعدّي عليها بالضرب داخل محل سكنها وخطف الطفلين، وتوجّهت إلى قسم الشرطة وحرّرت ضدّه محضراً طالبته فيه بالتعهد بعدم التعرّض لها، وطوال تلك الفترة لم ترغب في الكشف عن سبب الطلاق أو الحديث عنه، لكنها كانت تلمح من خلال منشوراتها إلى رفضها الخيانة بصورها كافة.