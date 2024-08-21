قبل عرضها بالسعودية.. رحمة أحمد تروج لـ مسرحية "على وضع الطيران"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

روجت الفنانة رحمة أحمد فرج لمسرحيتها الجديدة "على وضع الطيران" استعدادًا لعرضها اليوم، على خشبة مسرح "سيتي ووك" بجدة، ضمن فعاليات جولة المملكة العربية السعودية.

ونشرت رحمة بوستر المسرحية عبر صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام" وعلقت: "مسرحية على وضع الطيران، على مسرح سيتي ووك بجدة، جولة المملكة من يوم 21 لـ 23 أغسطس 2024، ومن يوم 28 لـ 30 أغسطس 2024".

يذكر أن مسرحية "على وضع الطيران"، من تأليف أحمد سعد والي، إبراهيم صابر، محمد صلاح خطاب، أيمن مجدي، ومن إخراج محمد أوتاكا، وبطولة شيكو، هشام ماجد، مصطفى خاطر، ويزو، رحمة أحمد، مصطفى غريب، وغيرهم.

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