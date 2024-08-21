هل أصبح جاستن وهايلي بيبر والدَين بالفعل؟

على الرّغم من عدم وجود إعلان رسميّ، لكن هناك الكثير من الإشاعات التي تفيد بأنّ حمل العارضة هايلي بيبر قد وصل إلى نهاية سعيدة، على الرغم من أنها كانت فقط في شهر أيّار/مايو عندما أعلنت هي وزوجها جاستن بيبر عن انتظار مولودهما الاوّل وذلك من خلال منشور عبر حساباتهما على إنستغرام.

وكانت هايلي، البالغة من العمر ٢٧ عامًا، قد أوضحت في اعلان حملها في مايو الفائت أنّها كانت حاملًا بالفعل في شهرها السادس، لذا كان من المفترض أن تضع مولودها أوائل أغسطس تقريبًا.

وبناءً على ذلك، نشرت هايلي رسالة قصيرة على Instagram Stories يوم الأحد، ألمحت فيها إلى أنّها أصبحت بالفعل أمًّا : “لدينا مفاجأة”، مصحوبة برموز تعبيريّة للعيون المندهشة والأقواس الورديّة.

بالإضافة إلى ذلك، اغتنمت الفرصة لنشر منشور حول خط التّجميل الخاصّ بها.

في هذا الوقت ظلّ جاستن بعيدًا عن الأضواء على وسائل التّواصل الاجتماعيّ.

وكانت هايلي بيبر قد كشفت لـ ABC News منذ بضعة أسابيع، “الخليج 365، تمكّنت من إبقاء الأمر سرًّا لأنّني لم يكن لدي بطن كبير. لقد مرت ستة أشهر، وهذا هو الوقت الذي أعلنت فيه ذلك.”

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وفي ما يتعلّق بجنس الطفل، كشفت مجموعة من المعجبين، في أواخر يوليو/تمّوز الماضي، أنّهم عرفوا جنس الطفل بعد رؤية صور حفل استقبال مولودها الجديد، إذ أظهرت صورة في منشور هايلي حول الحفل كعكة تحتوي على التوت الأزرق بدلًا من الفراولة الحمراء، لذلك توقعوا على الفور أنها كانت رسالة من الزّوجَين، تشير إلى أنهما يتوقّعان صبيًّا.