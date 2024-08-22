شكرا لقرائتكم خبر عن هنأته بعيد ميلاده.. هل يعود أحمد سعد مرة أخرى لـ علياء بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكل تساءل وترك تعليقات على بوست علياء بسيونى، التي هنأت فيه طليقها النجم أحمد سعد بمناسبة عيد ميلاده.



ونشرت علياء، صور لـ أحمد سعد مع ابنته عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "اليوم مكانش هيعدي كدة.. كل سنة وأنت أطيب وألذ واحد في الدنيا كل سنة وانت منور حياة كل اللي حواليك وانا أولهم وطبعاً كل سنة وانت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايماً ..مكانش ينفع اعدي اليوم ده من غير ما أقولك لإن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايما.. كل سنة وانت طيب يا حمادة" ودخل الجميع يتسألون هل سيعودون معا مرة أخرى أم مجرد تهنئه بمناسبة عيد ميلاده و لم ترد علياء على التعليقات بالإجابة عادوا فعلا أم لا.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد سعد أغنية "حظي من السماء"، ،التي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوته، وألحان حمني، وماستر أمير محروس.

شهدت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، عرض العرض المسرحى الشهرة للمخرج خالد جلال، وشهد العرض حضور النجم أحمد سعد والمخرج تامر المهدي والملحن إيهاب عبد الواحد وأسرة الكابتن طارق يحيي.