سلمى حايك تستذكر ماثيو بيري في عيد ميلاده.

شكّلت الوفاة المفاجئة للممثل ماثيو بيري صدمة لهوليوود بأكملها، لأنّه على الرّغم من شهرة نجم مسلسل Friends بالإدمان والانتكاسات خلال حياته، اعتقد الكثيرون أنّه وضع تلك المشاكل خلفه.

ومع ذلك، توفي بيري عن عمر يناهز ٥٨ عامًا في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ بسبب التّأثيرات الحادّة للكيتامين. لقد شعر المشاركون السّابقون في مسلسل Friends بالفزع الشّديد بسبب وفاته، مع الممثّل الذي لعب دور “تشاندلر بينج” في المسلسل النّاجح الذي أحبّه الجميع.

وكان يوم الإثنين ١٩ أغسطس هو عيد ميلاد بيري، الذي كان سيبلغ من العمر ٥٥ عامًا، إذ أشاد الكثيرون بالممثّل، ومن بينهم سلمى حايك، التي شاركت عبر حسابها على إنستغرام صورة مع بيري وتذكّرته في عيد ميلاده.

تعود الصّورة التي شاركتها سلمى إلى عام ١٩٩٨ خلال حفل توزيع جوائز ShoWest في لاس فيغاس، حيث تم ترشيح حايك وبيري لدورهما الرّائد في الكوميديا الرّومانسيّة Fools Rush In عام ١٩٩٧.

نذكر أنّه تمّ العثور على الممثّل الشّهير ميتًا في منزله في لوس أنجلوس في حوض استحمام ساخن، وعلى الرّغم من أنّ اختبارات السّموم لم تكن ضروريّة في البداية، إلّا أنّ تشريح الجثّة أوضح أنّ الممثّل كان لديه مخدّرات في نظامه.

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وفي يوم الخميس ١٥ آب/ أغسطس ٢٠٢٤، تمّ توجيه الاتّهام إلى خمسة أشخاص في وفاة بيري بتهمة تعاطي الكيتامين، بما في ذلك مساعده الشّخصيّ كينيث إيواماسا وطبيبَين.

وقال المحامي مارتن استرادا في مؤتمر صحفيّ: “لقد كانوا يعلمون أنّ ما يفعلونه يعرّض ماثيو بيري لخطر كبير، لكنّهم فعلوا ذلك على أيّ حال”.