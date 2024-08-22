هل تعدت رانيا يوسف على أغنية عفاف راضي؟ مؤلف "ليك" يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تواجه الفنانة رانيا يوسف بعد طرحها أغنيتها الأولى "ليك"، اتهام بالتعدي على أغنية شهيرة للمطربة عفاف راضي، وهي "يهديك يرضيك".

الفنانة رانيا يوسف، في أول تجاربها الغنائية "ليك"، غنت في أحد المقاطع وقالت: "يا حبيبي ماصدقت لقيتك حبيت أيامي، وحبيتك"، وهي الكلمات نفسها التي سبق، وغنتها المطربة الكبيرة عفاف راضي، في أغنيته الشهيرة "يهديك يرضيك"، وهي من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز ، وألحان محمد الموجي.

الشاعر سمير طارق "مؤلف أغنية ليك للفنانة رانيا يوسف"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" علق على التشابه مع كلمات أغنية المطربة عفاف راضي.

وقال: "الموضوع مش أكتر من توارد أفكار وبدون أي قصد حصل التشابه ده ولو كنت اخدت بالي من ده فعلا اكيد كنت هغيرها، بس للأسف ومع احترامي الكبير للفنانة الكبيرة عفاف راضي لكن أنا مش فاكر الأغنية ولا فاكر أي حاجة منها"

وفي تعليقه على التشابه مع الكلمات التي كتبها الشاعر الراحل مرسي جميل عزيز، في أغنية "يهديك يرضيك " التي قدمتها المطربة عفاف راضي، أجاب: "كل الشعراء بيلفوا ويدوروا حوالين ٢٨ حرف ومحدش ذاكرته تسمح إنه يكون مُلم وحافظ كل الأغاني اللي اتعملت من يوم ما قالوا يا غنا علشان يتجاب التشابه"

وأضاف: "أنا لي أعمال كثيرة سبق، وطرحت مع العديد من المطربين و المطربات، ومش محتاج اقتبس أو انحت ولما يطلع شطرتين بس من مجموع أعمال كثيرة ، أكيد بدون قصد"

أغنية "ليك" من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، و توزيع تيام طارق، وإنتاج لايفستايل ستوديوز، وهي أولى الأغاني التي تقدمها الفنانة رانيا يوسف