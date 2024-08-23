شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عرض مسرحية "دكان الأحلام" الليلة بمهرجان العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ، اليوم الجمعة، عرض مسرحية "دكان الأحلام"، خلال فعاليات مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الثانية، حيث تعرض على مدار يومى الجمعة والسبت على المسرح الرومانى بالمدينة التراثية.

وتدور أحداث المسرحية فى إطار فانتازى كوميدى حول متجر لبيع الأحلام من خلاله يستطيع الإنسان أن يحلم بما يشاء على حسب الحلم الذى قام بشرائه، وذلك منذ لحظة نومه إلى أن يستيقظ.

العرض من بطولة مجموعة من الوجوه الشابة والوجوه الجديدة، منهم ندى جمال، ياسر مجاهد، محمد هاني، وغيرهم، وهى من تأليف وإخراج أنس النيلى.

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.