شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال ضخم على حفل كايروكى بمهرجان العلمين الجديدة يسبب زحاما بالطريق نحو للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت الجماهير الضخمة والحشود من قبل الجمهور على حفل كايروكى والمطرب الصاعد تووليت فى مهرجان العلمين الجديدة فى زحام شديد وغلق الشوارع المؤدية للمسرح وسير الجماهير على أقدامهم.

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوي الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



إقبال ضخم على حفل كايروكى يسبب فى ازدحام الشوارع



إقبال ضخم على حفل كايروكى يسبب فى ازدحام الشوارع