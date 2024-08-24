ميريام فارس تكشف عن أشياء لا يمكنها العيش بدونها

شاركت النجمة اللبنانية ميريام فارس جمهورها ومحبيها مجموعة من اللحظات العائلية الطريفة أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك من خلال نشر عدد من الصور والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

أشياء لا يمكن لميريام فارس العيش بدونها

نشرت ميريام فارس عدداً من الصور والفيديوهات خلال قضاء عطلتها الصيفية مع عائلتها من خلال حسابها على "إنستغرام"، كاشفة عن الأشياء التي لا تستطيع العيش بدونها قائلة : "ثلاثة أشياء لا يمكنني العيش بدونها، الحب، الصحة، وعائلتي المجنونة".

آخر أعمال ميريام فارس

أحيت النجمة ميريام فارس مؤخرًا عدة حفلات ضمن سلسلة حفلات الصيف آخرها حفل مونت كارلو بموناكو، وذلك 3 أغسطس الماضي.

كما طرحت أغنية "تزلزلها" وهي من كلمات وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمد رحيم، ولقد حققت الأغنية نجاحاً جماهيرياً كبيراً بمجرد طرحها.

وتضمن كليب "تزلزلها" لقطات رقص وأجواء صاخبة من حفلها الذي أحيته مؤخرًا، ضمن فعاليات موسم "الجيمرز" في السعودية، وهو من تأليف وألحان يوسف العماني، وتوزيع حسام الدين، وإخراج ميريام فارس.

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