مي عمر تكشف عن رأيها في الخيانة والموضة

حلّت النجمة مي عمر ضيفةً على برنامج "بيت السعد" الذي يقدّمه النجمان الأخوان أحمد وعمرو سعد عبر قناة mbc، حيث كشفت أسباب حبها لارتداء ملابس من دور أزياء عالمية، ورأيها في الخيانة، بالإضافة إلى حديثها عن أعمالها الفنية.

وقالت مي عمر: "عندما اختار ملابس أدواري يكون على حسب الشخصية، في "لؤلؤ" كانت بتلبس شيك لأن الشخصية طالعة مطربة مشهورة في الوطن العربي، وطبيعي تلبس لبس حلو جداً، وهي فقيرة، كانت بتلبس لبس مناسب للطبقة اللي هي منها، في الآخر أنت بتلبس للشخصية اللي أنت بتعملها، أنا في "نعمة الأفوكاتو"، كانت الفكرة المقدمة في البداية عن سيدة تتعرض للخيانة الزوجية ويحاول زوجها قتلها، ولكنها تعيش".

وأضافت: "لم تكن الطبقة الاجتماعية محدّدة لـ"نعمة الأفوكاتو"، وأنا كان نفسي أعمل حاجة مختلفة، لأن اللبس والأزياء الزيادة قدمتها كتير في حياتي، أنا عايزة أعمل حاجة جديدة، عايزة أبقى مش أنا، مش عايزة أعمل واحدة شبه مي أو لؤلؤ، اقترحت على محمد سامي أن تكون شخصية "نعمة الأفوكاتو" شعبية، قولت له نفسي تبقى بتربونة وبتلبس لبس بسيط، قال لي ماشي بس أنا مش عايز مكياج خالص".

وأكدت مي عمر أنها تحب ارتداء الملابس من الماركات التجارية العالمية، قائلةً: "ممكن ألبس من أي براند مش مشهور، بس بجد البراندات حاجتها حلوة، في حاجات كتيرة في براندات عالمية بتبقى بجد حلوة بس معنديش عقدة البراندات".

وعن رأيها في خيانة الزوج لزوجته، أكدت مي عمر أنها ترفض الخيانة بشدّة، موضحةً: "الست اللي جوزها يخونها تطلق طبعاً، لأن في وجهة نظري، اللي بيخون مرة هيخون كتير، صعب جداً حد يخون مرة واحدة، ولما الرجل بيخون بيكون في فجوة وكسر كبير صعب تصليحه، وهتفضل طول الوقت مجروحة منه وشاكة فيه، والاتنين دول مع بعض هيخلوا الحياة صعبة جداً، ممكن جداً يحاولوا يتجاوزوا الموضوع بس أعتقد إنه صعب".

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