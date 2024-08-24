- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان قصير و ضيق باللون البرتقالي، من دون أكمام، أظهرت من خلاله رشاقة جسمها، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وحملت ساندرا رزق بيدها حقيبة من دار أزياء Valentino Garavani، يصل سعرها إلى 5,148 دولار.
وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر ساندرا رزق تستعرض أنوثتها ورشاقتها بفستان رائع.. وسعر حقيبة يدها من Valentino سيفاجئكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.