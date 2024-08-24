شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تشارك بعرضين في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

تشارك دولة تونس في الدورة الواحدة والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور سامح مهران بعرضين الأول : ( قرط ) إخراج محمد بوسعيدي وأداء : عبد السلام مجدوب، هاجر قاسم، خليل بن حريز، أماني بن فرج، أمان الله الرياحي ، وهو إنتاج المسرح الوطني التونسي، ومدة العرض ( 60 ) دقيقة ، وتدور الأحداث في حانة، حيث يدخل اثنان، زوّار الليلة، يبدو انّهما هنا للمرة الأولى، وتنشأ قصة حب في الليل، ويظهر السرّ، حين يفاجئ أحدهما الآخر بالانتقال للعيش خارج البلد، ويرفض الطرف الآخر فكرة المغادرة، وهنا تبدأ القصة.

أما العرض الثاني المشارك في المهرجان فهو " الألبا تروس" انتاج مؤسسة مسرح الأوبرا، والعرض نص وإخراج الشاذلي العرفاوي، وأداء فاطمة بن سعيدان، عبد القادر بن سعيد، علي بن سعيد، مريم بن حميدة، ملاك الزوايدي، ومصمم ومنفذ اضاءة محمد العربي حشاد، ومصمم وتقني الموسيقى وضاح العوني ، ملابس نوال الأسود، ديكور كمال دخيل، والعرض يتناول قصة خمسة سادسهم زورق من ورق صغير حطمته أمواج البحر المتلاطمة..إنهم خمسة سادسهم زورق في القاع المظلم.. تدب الحياة من جديد... إنهم يتكلمون.. يرقصون...يغنون...يسردون تفاصيل المغامرة إلى الضفة الأخرى بحثا عن المفقود.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يشارك في دورته الـ 31 ( 26 ) عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتقدم إلى لجان مشاهدة العروض المصرية والعربية والأجنبية ما يقرب من 460 عرضا مسرحيا، تم اختيار 26 عرضا للمشاركة في المسابقة الرسمية، حيث يشارك من مصر 3 عروض مسرحية، هم: "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني.



