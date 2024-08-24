شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عمر يشارك فى مسلسلى رقم سري وتيتا زوزو والعرض قريبا والان مع تفاصيل الخبر

يشار الفنان مصطفى عمر في بطولة مسلسلين جديدين منتظر عرضهما خلال الفترة المقبلة، حيث بدأ مصطفى تصوير دوره في مسلسل رقم سرى الذي يعد الجزء الثاني من "صوت وصورة"، حيث يستكمل شخصية الضابط، التي جسدها في الجزء الأول من العمل الذى تم عرضه في شهر أكتوبر الماضي.

مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، صدقى صخر، أحمد الرافعى، رامى الطمبارى، مصطفى صقر وعدد آخر من الفنانين جاري الإعلان عنهم، والعمل ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج اروما استديوز ومقرر عرضه قريباً على إحدى شاشات المتحدة.

وكان السيناريست محمد سليمان عبد المالك قد أكد لـ"الخليج 365"، أن رقم سرى هو امتداد لمسلسل صوت وصورة، ولكن مع تناول قصة جديدة ومختلفة تماماً عن التي تم طرحها في الجزء الأول مشيراً إلى أن رقم سري مقرر أن يشهد استمرار بعض الشخصيات التي ظهرت في صوت وصورة.

وناقش الجزء الأول من مسلسل صوت وصورة مساوئ التكنولوجيا والسوشيال ميديا، من خلال قصة رضوى (حنان مطاوع) التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، الذي يحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ثم يُقتل هذا الطبيب وتتورط رضوى في قضية قتله، ويظهر لها محامٍ يستطيع التلاعب بالفيديوهات عن طريق الذكاء الاصطناعي ويخرجها؛ حتى تم إثبات براءتها بعدما أصبحت القضية قضية رأي عام.

وفى سياق متصل يشارك مصطفى عمر في مسلسل تيتا زوزو للفنانة إسعاد يونس والذى يتواصل تصوير مشاهده الأخيره تمهيداً لعرضه على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية الشهر المقبل، والعمل بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.