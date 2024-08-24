رونالدو يحقق رقماً قياسياً على “يوتيوب”.. ويكشف سراً عن علاقته بـ جورجينا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، يستوي الأمران بالنسبة لأسطورة كرة القدم العالمية، لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، فهو صاحب الأرقام القياسية، التي لا يتوقف يوماً واحداً عن تحطيمها.

فمنذ اللحظة الأولى، التي أعلن فيها «الدون» دخوله عالم «يوتيوب»، بات واحداً من أشهر «اليوتيوبر» في العالم، فقد سجل رونالدو رقماً أقرب للخيال بعد وصوله إلى مليون مشترك في أقل من 90 دقيقة، منذ إعلانه إطلاق القناة الخاصة به، محطماً الرقم القياسي السابق، الذي كان بحوزة المغنية الكورية «كيني جيم» من فرقة «بلاك بينك»، والتي حققت الرقم خلال سبع ساعات.

ونشر رونالدو فيديو من داخل منزله وهو رفقة أطفاله، يستعرض خلاله جائزة «منشئي المحتوى» الذهبية، التي يمنحها «يوتيوب» لأصحاب القنوات التي يصل عدد مشتركيها لمليون شخص، معلناً أنه يقدم هذه الجائزة هدية لعائلته التي تعد أحد أسباب نجاحه.

اللافت في الأمر، أن الفيديو نفسه سجل رقماً قياسياً في المشاهدات على «إنستغرام»؛ فقد وصل لحاجز 190 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وأظهر أطفال رونالدو ابتهاجاً كبيراً بحصول والدهم على هذا الدرع بهذه السرعة القياسية، وتفاعلوا معه بشكل كبير، وهو يحملها، ويوجه حديثه لهم.

فيما علق أحد المتابعين، قائلاً: «أفضل صانع محتوى بتاريخ اليوتيوب».

وباتت القناة، التي أعلن «الدون» إطلاقها في فيديو بثه عبر منصاته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل يوم واحد، وحملت اسم «UR Cristian» تحظى بـ29 مليون مشترك، و19 فيديو، نشرها الأسطورة البرتغالي تباعاً، وحققت جميعها أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وأعلن كريستيانو أنه سيقدم محتوىً جديداً في «يوتيوب»، وأنه سيشارك محبيه ومتابعيه، الذين يعدون بالملايين جوانب لم يسبق له أن كشف عنها من قبل، داعياً كل متابعيه حول العالم للذهاب معه في رحلة جديدة.

رونالدو يكشف مفاجأة عن جورجينا:

فاجأ اللاعب، الملقب بـ«CR7»، الملايين في العالم أجمع؛ عندما أعلن أن عارضة الأزياء الإسبانية، الأرجنتينية الأصل، جورجينا ردوريغيز هي زوجته.

وفي أحد الفيديوهات، التي نشرها عبر القناة الجديدة، التي باتت حديث العالم حالياً، قال رونالدو: «هذه قناة كريستيانو رونالدو.. أقدم لكم زوجتي جو (جورجينا).. النجاح مؤكد».

وبدت جورجينا سعيدة جداً بهذه الكلمات، مقدمة كل دعم ممكن إلى رونالدو كما هي عادتها دائماً، ومعلنةً أن «UR Cristian»، مهمة جداً بالنسبة لهما ولعائلتهما، خاصةً أنها ستظهر الجوانب الحقيقية والإنسانية في حياة «الدون».

وبات المقطع، الذي أعلن فيه رونالدو زواجه من جورجينا الأكثر مشاهدة بين كل الفيديوهات المنشورة في قناته الجديدة على «يوتيوب»؛ فقد حقق في يوم واحد قرابة الـ10 ملايين مشاهدة.

ولطالما راجت شائعات كبيرة حول علاقة رونالدو بجورجينا والدة أطفاله، التي ظلت تعرف لسنين طويلة بأنها صديقته، الأمر الذي حسمه البرتغالي بهذا الفيديو، مؤكداً أنها زوجته.

وينتظر الجمهور من معشوقهم الأزلي، الذي لا يزال يعد أكثر شخصية على وجه الكرة الأرضية متابعة في «السوشيال ميديا» نشر الكثير من المحتوى المتعلق بحياته الشخصية والرياضية، ولقطات من يومياته، وتفاصيل حول حياته التجارية، والمشاريع التي يُقدم عليها.