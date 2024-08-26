شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام ويودع أبطال مسلسل "تيتا زوزو" تصوير مشاهده بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 10 أيام تقريبًا وينتهى تصوير مسلسل " تيتا زوزو" بشكل كامل، ليدخل بعدها غرف المونتاج والمكساج تمهيدًا لعرضه على شاشات المتحدة، حيث يتكون العمل من 30 حلقة، وذلك حسبما صرحت المخرجة شيرين عادل لـ"الخليج 365".

أعربت عن سعادتها بإخراج هذا المسلسل والتعاون مع كل فريق العمل يتقدمهم النجمة إسعاد يونس التي قالت عنها إنها إنسانة لطيفة ومريحة وممتعة في التعامل، وفنانة أكثر التزامًا، حيث إنها تحضر إلى مكان التصوير قبل الموعد المحدد بساعتين على الأقل، وتكون أول فنان جاهز للتصوير، وهذا إن دل على شىء إنما يدل على النضج واحترام الفنان لعمله.



أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، مصطفى غريب، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، إسلام إبراهيم، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، انتاج سينرجى ، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت.

وعرض مؤخرًا للنجمة إسعاد يونس فيلم "عصابة عظيمة" فى دور العرض خلال شهر يناير الماضى، ويشارك فى بطولته، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ثروت وعارفة عبد الرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.