شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: بدأنا فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بوبيندزا لحفظ حق النادى والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك والمختص بملف القضايا الخارجية الخاصة بالقلعة البيضاء إنهم بدأوا فى اتخاذ الأجراءات القانونية لمقاضاة الجابونى آرون بوبينداز مهاجم الشباب السعودى الأسبق والذى وصل إلى رومانيا منذ ساعات لتوقيع عقود انتقاله إلى رابيد بوخارست.

وأكد أدهم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه سلم محامى نادى الزمالك كافة الأوراق القانونية التى تدين الجابونى آرون بوبيندزا من أجل الحفاظ على حق القلعة البيضاء فى هذا الملف.

وأوضح أدهم أن المحامى معه ملفاً كاملاً يتضمن كل العقود والاتفاقيات التى وقع عليها اللاعب الجابونى تمهيداً لتقديمه للجهات المختصة فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم التزام اللاعب بها ورفضه الحضور إلى القاهرة فى الموعد المتفق عليه.

وكان أدهم أكد لوسائل إعلام رومانية إن الزمالك لديه عقد ساري المفعول مع بوبيندزا، لكنه رفض احترام ما وقع عليه، موضحاً أن الجابوني يرد على أي مكالمات من النادي،لافتاً إلى أن بوبيندزا وقع على عقدًا رسميًا مع الزمالك وبناءً عليه حصلوا على شهادة مخالصة دولية وهي البطاقة الدولية، مشيراً إلى أنه تم أرسال تذاكر الطيران للاعب لكنه تأخر ولم يبلغهم عن سبب التأخير