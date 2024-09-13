شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يشارك فى المران الختامى للأهلى قبل السفر لمواجهة جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

شارك محمود عبد المنعم كهربا مهاجم النادى الأهلى فى المران الأخير لفريقه، الذى أقيم صباح اليوم على استاد مختار التتش قبل السفر لنيروبى اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة جورماهيا الكينى.

أسدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر وسامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة الستار على أزمة كهربا الأخيرة وطالب الجهاز بعدم الحديث في هذه الأزمة.

وبدأت الأزمة بعدما غاب كهربا عن مران الأهلي الثلاثاء الماضى الأمر الذي تسبب في توقيع غرامة عليه حسب اللائحة المالية للفريق.

وعقد كولر وقمصان جلسة مع كهربا على هامش مران الفريق تم خلالها تقبّل اعتذار اللاعب وتأكيده أن غيابه عن مران الثلاثاء كان بسبب ظروف مرض والدته، وهو ما تقبله المدير الفني ومدير الكرة ليتم إغلاق هذا الملف.

وشارك كهربا في مران الفريق بدون مشاكل بعد قبول اعتذاره وتقبّله للغرامة التي وقعها عليه الجهاز الفني وقيمتها 50 ألف جنيه.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر للسير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.