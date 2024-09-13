شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته لجورماهيا بمران صباحى على التتش والان مع تفاصيل الخبر

اختتم فريق الاهلى تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة صباح اليوم، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة ‏للاعبين؛ لمناقشة العديد من الجوانب الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.‏

وقاد أندرياس إندويا، مخطط أحمال الفريق تدريبات بدنية لمدة 15 دقيقة، وفقا للبرنامج الخاص بالتجهيز للمواجهة، قبل أن ينتقل ‏اللاعبون لتنفيذ الفقرات التخصصية والخططية.‏

وخصص ميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى، فقرات مكثفة للحراس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني ‏لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر الاحد المقبل على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.