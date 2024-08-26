ميرنا وليد - بيروت - من يعرف الفنان اللبناني نادر الأتات جيدا، يدرك كم انه فنان ذو أخلاق عالية لديه كل المقومات التي تجعله محبوبا عند الجمهور، فليس برصيده أي أغنية مرّت مرور الكرام، فأغنياته رفيقة الجميع في حفلاتهم وجلساتهم، نذكر منها: "نادر، تمنيت، قلبي عاليمين، بترقص عيوني، ونطرتك، سمعني أغاني مع الفنان إسماعيل تمر، مش بس حبيبك، ومؤخرا طرح يا قلب إمك".
نادر الأتات أحيا حفلا مميزا من تنظيم متعهد الحفلات باسيلا شلهوب صاحب شركة Boss production، والذي جمعه ايضا بالفنان حسام جنيد، موقع الخليج 365 التقى بـ نادر الأتات وأجرينا معه هذه المقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- نادر الأتات يُشعل الأجواء ويختار ميريام فارس..وهذا ما قاله عن الشامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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