بالفيديو.. حسن الرداد يكشف سبب ابتعاده عن ممارسة الرياضة السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان حسن الرداد، عن أسباب عدم ممارسته الرياضة السنوات الماضية.

ونشر "الرداد"، فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وتحدث، قائلًا: "أنا بقالي سنتين تقريبا مش بتمرن خالص، الصيف قبل اللي فات منزلتش فيديوهات عن التدريبات، السنتين اللي فاتوا رحت الجيم مرتين تلاتة كنت مكسل جدًا".

وأضاف: "قلت دلوقتي قبل ما الصيف يخلص أرجع اتمرن، وانا بحب الجري وقولت ابدأ بالجري لانه مفيد لعضلة القلب وبيشغل الجسم كله وبيطلع المياه الزائدة من الجسم".

طرح حسن الرداد أحدث أعماله الغنائية فيديو كليب "أصيف"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "أصيف" من كلمات وألحان صلاح دوشة، وتوزيع بيشو، وإخراج محمد سامي.

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