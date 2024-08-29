القاهرة - الخليج 365
خلال حلولها ضيفةً على برنامج "بيت السعد" الذي يقدّمه النجمان الشقيقان عمرو وأحمد سعد عبر قناة mbc، كشفت النجمة منة شلبي عن الشروط التي تتمنى توافرها في زوجها المستقبلي.
وقالت منة: "أنا ممكن أقول أنا مش عايزة إيه، مش عايزة حد دمه تقيل، دي مستحيلة، دي مقدرش، لو إيه مقدرش، مدعي، يا ساتر يارب، بوشين! دي بقى اللي صعبة شوية، اللي هقولها دي صعبة خالص، مش بتاع ستات"، ليردّ عليها عمرو سعد ممازحاً: "مش أحمد يعني".
وأضافت: "أنا بحب أبويا جداً، وفي عيد ميلاده كتبت له أنا بشكر ربنا وبشكر ماما إنها اختارتك وبقيت أبويا لأنه أنت عمرك ما ضغطت عليا وطول عمرك شخص محترم وأصيل، ولو اتقدملي واحد شبه أبويا هتردّد سيكا عشان بابا كان مزواج".
من ناحية أخرى، تنتظر منة شلبي عرض فيلمها الجديد "أهل الهوى"، ويشاركها في بطولته أحمد داود وجيهان الشماشرجي، وقد انتهى تصويره منذ فترة، ومن المقرر تحديد الموعد النهائي لعرضه قريباً، وهو ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الرومانسية.
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كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي ترفض الزواج بشخص يشبه والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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