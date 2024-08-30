الممثلة شيرين تتعرّض لحادث مؤسف وتنقل الى المستشفى

تعرّضت الممثلة المصرية، شيرين، لحادث مؤسف وذلك بعد سقوطها في منزلها، ما إستدعى نقلها للمستشفى وإجراء جراحة عاجلة.

في التفاصيل، صرّحت شيرين أنها تعثّرت في منزلها أثناء تواجدها بمفردها، ما تسبّب بكسر في ساقها، إستدعى نقلها الى المستشفى، لإجراء عملية جراحية في الركبة وهي حالياً لا تزال تحت الرعاية الطبيّة.

هذا الحادث إضطر شيرين للإعتذار عن إستكمال عروض مسرحية “سامبو جنّن رامبو”، لتحل مكانها الممثلة شمس.

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أحدث أعمال شيرين الدرامية، مسلسل “أشغال شاقة”، الذي عُرض في رمضان ٢٠٢٤، من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب وشارك في بطولته: هشام ماجد ، أسماء جلال، مصطفى غريب، محمد عبدالعظيم، سلوى محمد علي وغيرهم.