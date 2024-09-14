عروس “لن اعيش في جلباب أبي” ترحل بصمت في يوم ميلادها

يعيش الوسط الفني المصري، حالة من الحزن بعد أن رحلت عن عالمنا، فجر اليوم، الممثلة المصرية، ناهد رشدي وذلك في نفس يوم ميلادها.

إبنة الراحلة، أعلنت الخبر عبر “إنستغرام” إذ نعت والدتها بحزن شديد، مشيرةً ان الجنازة ستقام عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوز المصرية.

في أخر تصريحاتها لـ برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” تحدّثت ناهد رشدي، عن مرضها الذي أبعدها عن التمثيل، لكنها رفضت الإفصاح عنه وقالت انه مجرد إعياء، كما لفتت ان هناك أشخاصاً إستكثروا عليها ان يتفرّغ زوجها لرعايتها لعامَين خلال فترة مرضها.

عاشت ناهد رشدي وهي عمّة الممثلة داليا مصطفى، مسيرة فنيّة حافلة، إمتدت لأربعين عاماً، إذ تخرّجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام ١٩٨٢.

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أبرز أعمالها دور “سنيّة” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، إبنة نور الشريف وعبلة كامل.

كما شاركت في باقة كبيرة من ألأعمال الناجحة منها ” أرابيسك”و “هوانم جاردن سيتي” وغيرها.