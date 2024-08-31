شكرا لقرائتكم خبر عن ويجز يلهب حماس الجمهور بأغنية بعودة يا بلادى ويوجه التحية لصناع فيلم كباتن الزعترى والان مع تفاصيل الخبر

أشعل نجم الراب ويجز حماس الجمهور بكل قوة فى حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية، على مسرح u arena، أثناء غنائه أغنية بعودة يا بلادى، ثم تساءل "مين شاف فيلم كباتن الزعترى"، وقال: "تحية لكل صناع الفيلم وبيكلم عن اثنين بيحبوا كرة القدم ودول صحابى، وبوجه التحية ليهم ولمخرج العمل".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة، وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة.

وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة، كما نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة وذوى الإعاقة، إلى جانب دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة إلى دعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية.



العاب نارية تشعل حفل ويجز



جانب من حفل ويجز



جمهور كامل العدد فى حفل ويجز



جمهور ويجز يشعل الحفل



حفل المطرب ويجز فى مدينة العلمين



حفل ويجز فى مدينة العلمين الجديدة كامل العدد



حفل ويجز فى مدينة العلمين الجديدة



حفل ويجز كامل العدد



حفل ويجز بمدينة العلمين الجديدة



ويجز بحفل العلمين



ويجز فى حفل مدينة العلمين الجديدة 2024



ويجز يشعل الجمهور