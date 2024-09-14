بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى ليفربول الخسارة الأولى له هذا الموسم أمام نوتينجهام فورست بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الحالي 2024-25.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب كالوم هودسون أودوي لصالح نويتنجهام فورست ليمنح الضيوف أغلى 3 نقاط في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

بهذه النتيجة تواجد فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والهزيمة في واحدة، وتسجيل 7 أهداف وتلقي هدف.

بينما تواجد نوتينجهام فورست في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما والحفاظ على سجله خالي من الهزائم وتسجيل 4 أهداف وتلقي هدفين.