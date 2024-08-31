نيكول كيدمان وأنطونيو بانديراس يروجان لفيلمهما الجديد في مهرجان فينيسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص نجوم وفريق عمل فيلم الدراما "Babygirl" على حضور العرض العالمي الأول للفيلم ضمن مشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا العام.

وعلى رأسهم النجمة العالمية نيكول كيدمان، والممثل الإسباني العالمي أنتونيو بانديراس وحرصا على التقاط عدد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، كما أقيم صباح اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي بحضور فريق العمل وسط جلسة نقاشية حول الكواليس.

تدور أحداث فيلم "Babygirl" حول مديرة تنفيذية رفيعة المستوى حياتها المهنية والشخصية تصبح على المحك عندما تبدأ في علاقة غرامية مع متدرب أصغر منها بكثير، وينافس الفيلم على جائزة "الأسد الذهبي" كأفضل فيلم في الفعاليات وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية الهامة لأهم وأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريًا نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وتشارك نيكول كيدمان بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها فيلم التشويق والإثارة "Holland, Michigan"، والموسم الجديد من مسلسل الجريمة "Big Little Lies".

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 81 هذا تقام فعالياته في الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر المقبل.

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