بالصور- هيفاء وهبي تخطف الأنظار في مراسي بجوار سيارتها الفارهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار بإطلالتها في أحدث ظهور لها على "السوشيال ميديا" أثناء تواجدها في مراسي بالساحل الشمالي، وخضعت لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام".

ظهرت هيفاء وهي ترتدي فستان أسود أنيق والتقطت عدد من الصور التذكارية بجانب سيارتها الفارهة ولاقت الصور إعجاب جمهورها ومتابعيها.

أحيت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في محافظة كفر الشيخ وسط حضور جماهيري كبير، وحرصت على توجيه الشكر والتحية للجمهور عبر انتهاء الحفل وعلقت: "أحلى الأوقات هي وجودي بين أحلى ناس أهالي كفر الشيخ، السنة اللي فاتت كنتوا كتار، هالسنة كنتوا اكتر، شكرًا من قلبي على محبتكم وحضوركم".

يذكر أن الفنانة هيفاء وهبي، واجهت الفترة الأخيرة أزمة، بعد إصدار نقابة المهن الموسيقية بيانا بإيقاف منحها أي تصريح جديد للغناء في مصر، بسبب أزمتها مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بعد إخلالها بالاتفاق بينهما لإحياء حفل غنائي في مصر تقاضت مقدم مالي عنه، وذلك قبل أن يتم حل المشكلة وإعلان الصلح بينهما.

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