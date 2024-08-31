شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الحياة الناقل الرسمي لحفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

تنقل شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، والتي تحمل اسم الدكتور علاء عبد العزيز، ويبدأ حفل الافتتاح غدا الأحد 1 سبتمبر الساعة السابعة (ريد كاربت)، ويعقبه في الثامنة مساءً استعراض يخرجه وليد عوني، ثم تتوالي فقرات الحفل.

ويكرم خلال حفل الافتتاح عدداً من نجوم المسرح من مختلف دول العالم، فمن (مصر): النجم محمود حميدة، والفنان القدير د. محمد عبد المعطي، ومهندس الديكور د. صبحي السيد، الناقد المصري فتحي العشري ، ومن (لبنان) يكرم المهرجان الفنان القدير وليد عوني، ومن (مملكة البحرين) يكرم الفنان والناقد يوسف الحمدان، ومن (العراق) يتم تكريم د. ميمون الخالدي، ومن (اليونان) يُكرم الفنان ساڤاس پاتساليدس، ومن (الإمارات ) يُكرم الكاتب محمد سعيد الظنحاني، ومن (السعودية) يتم تكريم الكاتبة والناقدة الكبيرة ملحة عبدالله، ومن (استوانيا ) يُكرم الفنان مارت ميوسي، وشخصية العام الكاتب الكبير إسماعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمسرح وهذه الجائزة مستحدثة هذا العام.

ويشارك في الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي التي تنطلق يوم ( 1 ) سبتمبر وتستمر حتي 11 من نفس الشهر، ( 26 ) عرضا مسرحيا يملثون 19 دولة عربية وأجنبية، وتشارك مصر بثلاثة عروض مسرحية، هي : "ماكبث المصنع"، إنتاج كلية طب أسنان جامعة القاهرة، وإخراج محمود الحسيني، وعرض" حيث لا يراني أحد"، إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، و إخراج محمود صلاح محمد عطية، وعرض "صدى جدار الصمت" إخراج وليد عوني، ويشارك 10 عروض عربية، كما يشارك 10 عروض أجنبية.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران ( رئيسًا )، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.



قناة الحياة

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.