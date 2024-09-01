روان بن حسين تخطف القلوب بلوك مميز زهري.. و هذا سعر حقيبة يدها من Dolce & Gabbana

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الفنانة الكويتية روان بن حسين متابعيها بأخرإطلالتها من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بإطلالة بغاية الاناقة باللون الزهري، حيث كانت ترتدي كروب توب ضيق باللون الزهري، مع سروال زهري واسع، و سترة كروب فوفهم، كما و إعتمدت تسريحة مميزة لشعرها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت روان بيدها حقيبة من دار ازياء Dolce & Gabbana وصل سعرها إلى 770 دولار.

وكانت أطلت روان بن حسين على متابعيها، من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه بإطلالة الأميرات، مرتدية فستاناً طويلاً باللون الزهري مزيناً بالورود، وبكمين قصيرين، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.

