سامية الجزائري في بيروت لتصوير مسلسل جديد… إليكم التّفاصيل.

أعلنت الممثّلة السّوريّة، سامية الجزائري، عن مشاركتها في الجزء الثّاني من المسلسل الكوميديّ “ما اختلفنا”.

في هذا الإطار، أعادت “الجزائري”، عبر صفحتها على “إنستغرام”، نشر خبر يؤكّد وصولها إلى بيروت، في السّاعات القليلة الماضية، لبدء تصوير أولى حلقات العمل، المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

يتناول مسلسل “ما اختلفنا” من خلال حلقات منفصلة، العديد من القضايا الاجتماعيّة المُعاصرة كالفساد والبطالة، الفقر، والعلاقات الاجتماعيّة وغيرها في إطار كوميديّ ساخر وهو من إخراج وائل أبوشعر ومن تأليف ورشة كتّاب.

يشارك في بطولة مسلسل “ما اختلفنا”، إلى جانب سامية الجزائري، كل من منى واصف، باسم ياخور، عبد المنعم عمايري، ريم علي، محمّد خير الجرّاح، نادين تحسين بك، ديمة الجندي، الذين شاركوا في الجزء الأوّل من العمل، كما إنضمّ إلى العمل في جزئه الثّاني الممثّل فادي صبيح والممثّلة روعة ياسين.

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نذكر أنّ جمهور “الجزائري”، عبّر عن فرحته بعودتها إلى الشّاشة بعد غياب ما يقارب العامَين، عن تقديم الأعمال الدّراميّة.

أمّا أحدث إطلالات سامية الجزائري على صعيد الدّراما، فقد كانت من خلال الجزء الثّاني من مسلسل “صالون زهرة” بطولة نادين نجيم ومعتصم النّهار.