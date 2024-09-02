هكذا احتفلت داليا البحيري بعيد ميلاد المنتج محمد فوزي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة داليا البحيري، رسالة للمنتج محمد فوزي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت داليا، صورا خلال حضورها حفل عيد الميلاد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا أرقى منتج فنان عرفته الصناعة.. محمد فوزي المنتج المحترم الخلوق.. يا رب دايما عامر يا فوفا وربنا يحفظكم بحفظه".

خاض محمد فوزي إنتاج ما يقرب من 34 عملا فنيا أشهرها مسلسل "ناصر"، ومسلسل "ابن الأرندلي"، وجزئي من مسلسل "الدالي"، ومسلسل "رجل العناب" ومسلسل"المغني" ومسلسل "مولد وصاحبه غايب".

يذكر أن، داليا البحيري تشارك في بطولة مسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

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