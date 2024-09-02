أفضل ممثل دولي.. إبراهيم تشيليكول يلفت الأنظار في مهرجان فينيسيا السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عفوية تظهر عفوية وتواضع النجم إبراهيم تشيليكول الذي احتفل مع جمهوره بعد تتويجه بجائزة أفضل ممثل دولي في مهرجان فينيسيا السينمائي، في دورته الـ81 المقامة حالياً في إيطاليا.

وظهر النجم التركي بكامل أناقته ووسامته على السجادة الحمراء وتمكن من لفت انتباه عدسات المصورين وجمهوره الذي احتشد لمصافحته وإلقاء التحية عليه، وبدا في غاية الحماس والتقط الصور التذكارية معهم.

وعبر النجم المحبوب عن سعادته بالجائزة بعد أدائه المميز في أعماله الدرامية، ليكون أول ممثل تركي يحصل على جائزة في حفل توزيع جوائز كينيو الإيطالي، وقال خلال كلمته إنه عندما بدأ التمثيل لم يكن يتخيل أنه سيأتي إلى مهرجان فينيسيا.

وأضاف أن البحث عن أفضل نسخة من نفسه خلال هذه الرحلة الطويلة قد أدى إلى تحسّنه وتغيّره باستمرار، وقال بعفوية: “هذه الجائزة التي قلتم إنني أستحقها، هي مكافأة لصدقي وإخلاصي في العمل”.

وتصدر ابراهيم عناوين الصحف التركية التي مدحت بأدائه وقدرته على تقمص الشخصيات وإضافة لمسة من روحه وموهبته الفنية المميّزة التي تجعل من كل عمل يقوم بالمشاركة فيه ناجح ويحقق نسب مشاهدة عالية.