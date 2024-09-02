بعد حذف صفحتها الجديدة.. نداء من شيرين عبد الوهاب لجمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصابت جمهور النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب صدمة جديدة بعد اختفاء صفحتها الرسمية الجديدة على “فيسبوك”، والتي أنشأتها قبل أسبوعين فقط، دون معرفة السبب.

وكانت شيرين قد دشنت في الأيام الماضية حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحذرت جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها الرسمية القديمة على مواقع التواصل الاجتماعي أو قناتها القديمة على “يوتيوب”، موضحة أن الحسابات والقناة القديمة لم تعد تحت سيطرتها، وأن هناك نزاع قضائي قائم حولها.

كما دعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أنها لا تمتلك السيطرة عليها وأن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني، مشيرة إلى أنها تمتلك حاليًا منصات جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء إنشاء صفحتها على “فيسبوك” في محاولة لنشر أغنياتها الجديدة بعيداً عن “يوتيوب” بعد حذف كل أغانيها الجديدة على إثر النزاع بينها وبين شركة “روتانا”.

وفي محاولة جديدة من شيرين عبد الوهاب لتخطي أزمة حذف أغنياتها أطلقت اليوم (الأحد) قناة رسمية جديدة على تطبيق “تليغرام” وطلبت من جمهورها الاشتراك بها.

كما نجح فريق عمل شيرين في استعادة قناتها الرسمية على تطبيق “تيك توك”، ما زاد من حضورها الرقمي وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم النجوم في الوطن العربي.

وكانت شيرين قد أنشأت حسابًا على “إنستجغرام” منذ أسابيع قليلة ويتابعه أكثر من مليون متابع حتى الآن، بجانب إنشائها حسابًا رسميًا على منصة “X” واستطاعت توثيقه، بجانب إنشائها قناة على واتس آب.

ورغم حذف قناتها على “فيسبوك” وأغنياتها على “يوتيوب” أطلقت شيرين أغنية جديدة بعنوان “بحر العسل”، والتي تتعاون خلالها مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، ضمن أغاني ألبومها الجديد.

وأهدت شيرين أغنيتها الجديدة لجمهورها حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع “X”: “الأغنية دي إهداء مني لكل الفانز واحد واحد وواحدة واحدة، ماقدرش أعيش من غيركم يا أحلى حاجة وأحلى سند في حياتي، جديدي بحر العسل، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وفواصل موسيقية النابلسي، وتريات المايسترو سعيد كمال، وجيتار أحمد حسين”.