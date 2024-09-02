روميو بيكهام يتخلّى عن حلم والده ويختار والدته فيكتوريا.

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إتّخذ روميو بيكهام، نجل ديفيد وفيكتوريا بيكهام، قرارًا دراماتيكيًّا بشأن مستقبله المهنيّ، إذ عُرض على لاعب “برينتفورد” السّابق عقدٌ جديدٌ في يونيو للبقاء في الفريق الرّديف، وهو الأمر الذي لم يقنع اللاعب ولذلك اتّخذ قرارًا بترك الدّوري الإنجليزيّ الممتاز للتّركيز على الموضة، وفقًا لصحيفة “ذا صن”. وهو القرار الذي يقرّبه من والدته، إذ يبدو أنّ روميو البالغ من العمر ٢١ عامًا يأمل في توقيع صفقة مع دار الأزياء الباريسيّة Safe Management ليصبح عارضَ أزياء.
روميو ليس غريبًا عن عالم الموضة، إذ سبق أن شارك في حملة “بربري” عندما كان عمره عامين فقط، ويُرى بانتظام وهو يتباهى بإحساسه بالأناقة في الأحداث المميّزة.
ليست هذه هي المرّة الأولى التي يعلّق فيها روميو نشاطه في كرة القدّم فقد سبق أن ابتعد بالفعل عن كرة القدم بعد أن أطلق “أرسنال” سراحه في عام ٢٠١٥ وحوّل انتباهه إلى مهنة التّنس.
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سبق لروميو أن لعب مع أرسنال في عام ٢٠١٥ ووقّع في عام ٢٠٢١ لصالح نادي إنتر ميامي الأميركيّ التّابع لوالده ديفيد. استمرّ روميو في لعب ٢٦ مباراة مع الفريق الرّديف للنّادي، وسجّل هدفَين وجمع ١٠ تمريرات حاسمة في دوري MLS Next Pro خلال موسمه الأخير في الولايات المتّحدة. قبل الانضمام إلى “برينتفورد بي” على سبيل الإعارة في يناير ٢٠٢٣.
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