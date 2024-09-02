أوبرا الإسكندرية تحتفي بالمولد النبوي الشريف

ياسر رشاد - القاهرة - في افتتاح موسم الأوبرا الثقافي..

في إطار فعاليات وزارة الثقافه للإحتفال بالمناسبات الدينية المختلفة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إفتتاح الموسم الجديد للنشاط الثقافى والفكرى صالون أوبرا الإسكندرية الثقافى و الذي يقام تحت عنوان (الرحمة المهداة ) إحتفالاً بالمولد النبوى الشريف .

ويستضيف الصالون الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ويدير اللقاء الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي نقيب الصحفيين بالأسكندرية وذلك فى السابعة مساء الأربعاء ٤ سبتمبر على مسرح سيد درويش"أوبرا الإسكندرية ".

نبذة عن مبنى دار الأوبرا

دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا