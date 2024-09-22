إيران تحظر أجهزة البيجر على رحلاتها لبيروت

ياسر رشاد - القاهرة - حظرت الخطوط الجوية الإيرانية على المسافرين على متن رحلاتها بين طهران وبيروت حمل أجهزة "البيجر" وأجهزة الاتصالات اللاسلكية، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".



وأشار بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للشركة إلى أن هذه القيود ستُطبق أيضًا على الأمتعة والشحنات التي تمر عبر مطار "رفيق الحريري" في بيروت.

وتعتبر إيران داعم رئيسي لجماعة حزب الله اللبنانية التي تعرضت خلال الأيام الماضية لضربات أسفرت عن مقتل عناصر وقادة من الدرجة الأولى.

وتعرضت الجماعة، الثلاثاء، إلى ما لم تتعرض له في أيّ من أيام "حرب المشاغلة" التي بدأتها مع إسرائيل قبل عامٍ إلا قليل.

وقد طال الهجوم كل ركنٍ في لبنان فيه عنصر من حزب الله يحمل واحدًا من أجهزة البيجر التي انفجرت، وهذه حسبةٌ كبيرة، تقاس بالآلاف

وردا على تلك الضربات، أعلنت جماعة حزب الله، الأحد، أنها قصفت مُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة رفائيل المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية والواقعة في منطقة زوفولون شمال ‏مدينة حيفا بعشرات الصواريخ من نوع فادي 1 وفادي 2 والكاتيوشا.

كما أعلنت الجماعة عن استهداف قاعدة ومطار "رامات ديفيد" الواقعة جنوب شرق حيفا بعشرات الصواريخ.

وذكرت في بيان أنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من المدنيين".

وأشارت صحيفة "يديعوت إحرونوت" إلى أن الضربات أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة في كريات والجليل الأسفل، كما تم تسجيل إصابات في المنطقة الساحلية

