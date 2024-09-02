مروة ناجي تفتتح فعاليات مهرجان "هي الفنون" الخميس

ياسر رشاد - القاهرة - تنطلق فعاليات مهرجان هي الفنون الدولي مساء الخميس 26 سبتمبر، في حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، بحفل المطربة مروة ناجي.

ويعود مهرجان هي الفنون النسوي الأشهر في مصر في نسخته الرابعة هذا العام باحتضانه أكثر من 23 حفلا غنائيا وأكثر من 100 فنانة من تسع دول، تونس والمجر والتشيك وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والسودان ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

مئوية كوكب الشرق

ويحتفل مهرجان هي الفنون هذا العام بمئوية كوكب الشرق أم كلثوم في حفل الافتتاح الأوركسترالي للمطربة مروة ناجي، برفقة أوركسترا "هي الفنون"، أول أوركسترا نسائية بالكامل في مصر بقيادة المايسترو دنيا دغيدي.

ويشهد مهرجان هي الفنون عروضا مصرية استثنائية لكل من الفنانة يسرا الهواري والفنانة يسرا الجندي والمطربة نوران أبو طالب وفرقة ريتمو، إضافة إلى الحفل الغنائي الأول في مصر للمطربة التونسية أماني رياحي التي تتولى مهمة ختام المهرجان 29 سبتمبر.

عروض دولية

كما تشهد ليالي النسخة الرابعة من مهرجان هي الفنون عروضا موسيقية دولية، من بينها الإيطالية جولد ماس والفرقة الإسبانية فانيكا وفرقة بارا زميكوفا من التشيك وجاميس من هنغاريا، بجانب جولي أوديل من الولايات المتحدة الأمريكية.

مسرح ورقص معاصر وندوات

ويحتضن مهرجان هي الفنون بجانب حفلاته الموسيقية العديد من العروض المسرحية والارتجالية وعروض الرقص المعاصر والندوات الفنية، إضافة إلى النسخة الجديدة من مسابقة "هي الفنون" لتشجيع المواهب النسائية الصاعدة، وتشارك ماجدة رضا، الفائزة بالمسابقة العام الماضي في حفل افتتاح النسخة الحالية مع أوركسترا هي الفنون.

إبداع المرأة

وكشفت نيفين قناوي، مديرة مهرجان هي الفنون، أن فكرة هي الفنون مبنية على تتويج إبداعات المرأة في مجالات الموسيقى والرقص والأفلام والمسرح وإبراز المواهب النسائية الفنية الصاعدة، مضيفة أن النسخة الحالية تعد استثنائية حيث تتزامن مع الاحتفال بمئوية أم كلثوم، بحفل أوركسترالي خاص جدا في افتتاح المهرجان".

وتستمر فعاليات مهرجان هي الفنون على مدار 4 أيام متتالية بين المقر الرئيسي بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بوسط البلد والمعهد الفرنسي ومسرح الجزويت بالإسكندرية، ويأتي برعاية هيئة تنشيط السياحة والمعاهد الثقافية الإيطالية والإسبانية والمجرية وسفارتي ألمانيا والتشيك.