فعاليات ثقافية وفنية.. معرض العاصمة للكتاب يواصل استقبال الجمهور حتى 6 سبتمبر

ياسر رشاد - القاهرة - معرض العاصمة الأول للكتاب .. يواصل معرض العاصمة الأول للكتاب، تقديم فعالياته الثقافية والفنية حتى يوم 6 من سبتمير الجاري، في مقر قاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر.

شوف بكرة بعينيك

ويستقبل المعرض الجمهور من الحادية عشر صباحًا حتى العاشرة مساء، للمشاركة في فعالياته المتنوعة، والمبادرات التوعية والثقافية والفنية الموجودة بالمعرض التي من بينها مبادرات معنية بتوعية الجمهور بمشكلات العيون المختلفة، خصوصا ما يتعلق منها بالقراءة وطرقها الصحيحة، مثل مبادرة «عينيك رايقة» للتوعية والكشف المجاني عن جفاف العين، ومبادرة «شوف بكرة بعينيك» للتوعية والكشف المبكر عن أمراض المياه الزرقاء، وبمشاركة عدد من أشهر مراكز العيون في مصر، فضلا عن مبادرات أخرى للأطفال، ومبادرات لمنتجات الحرف التراثية واليدوية.

رفع الوعي ونشر المعرفة



معرض العاصمة الأول للكتاب .. يشارك فيه عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، التي تقدم إصداراتها المتنوعة، بأسعار مخفضة، لجذب الجمهور، وتشجيعهم على القراءة واقتناء الكتب لرفع الوعي ونشر المعرفة، وبناء الانسان اتساقا مع خطة الجمهورية الجديدة.



معرض العاصمة الأول للكتاب .. افتتحه اللواء أحمد العوضي، والدكتور محمد الباز، الرئيس الشرفي للمعرض، والكاتب الجميلي أحمد، واللواء طارق نصير ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور ناجي الناجي المحلق الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة، ومجموعة كبيرة من الشخصيات العامة.

برنامج ثقافي يعبر عن التراث و الثقافة المصرية

معرض العاصمة الأول للكتاب .. يقدم على مدار أيامه برنامجًا ثقافيا يعبر عن التراث والثقافة المصرية، ودورهما في ازدهار الأمم، فضلا عن مجموعة من الصالونات الثقافية التي تناقش مختلف القضايا الفكرية والأدبية، بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الفولكلورية المتنوعة والتي تعكس التراث الثقافي المصري الغني، بالتعاون بين حزب حماة الوطن، ومؤسسة برادايس للثقافة والإعلام والفنون الجهة المنظمة للمعرض.

و من بين الندوات المقرر تنظيمها الوعي و بناء الإنسان، وعظيمات مصر إنجازات تاريخية وانتصارات حقيقية، و العصر الذهبي للشباب من التأهيل إلى التمكين، و التنمية المستدامة في مصر آفاق وتحديات، وتعزيز القوى الناعمة لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، و غيرها من الفعاليات والأنشطة المختلفة.