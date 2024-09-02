أديل تعلن توقفها عن الغناء لأجل غير مسمى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت نجمة البوب البريطانية أديل ذات الـ36 عاما أنها ستأخذ استراحة طويلة من الموسيقى، بعد انتهاء إقامتها في لاس فيغاس، وفقا ل" روسيا اليوم".

وقالت أديل في مقطع فيديو على "تيك توك" من أحد عروضها في ميونيخ بألمانيا: "لدي 10 عروض لأقدمها، ولكن بعد ذلك لن أراكم لفترة طويلة للغاية، وسأحتفظ بكم في قلبي".

وتوقع المعجبون أن أديل ستبتعد عن مسيرتها الفنية لفترة من الوقت من أجل الزواج من خطيبها ريتش بول، حيث أكدت خطوبتها على وكيل الأعمال الرياضية البالغ من العمر 42 عاما، في أحد عروضها السابقة خلال الشهر الماضي.

ولدى الفنانة صاحبة أغنية "Easy on Me" ابنا يبلغ من العمر 11 عاما، يدعى أنجيلو، من زوجها السابق سيمون كونيكي.

واختتمت نجمة البوب البريطانية سلسلة حفلاتها الموسيقية العشر في مدينة ميونخ الألمانية بعد 4 أسابيع من انطلاقها، حيث ودعها جمع يقدر بـ 70 ألف شخص خلال آخر حفلاتها مساء يوم السبت.