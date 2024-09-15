شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى السكرى.. أفضل أوقات ممارسة التمارين الرياضية لخفض سكر الدم والان مع تفاصيل الخبر

توصلت دراسة حديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية في أوقات معينة من اليوم وتنفيذ أنواع معينة من النشاط يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 على تحقيق أقصى استفادة من التمرين وفقا لما نشره موقعhealth.

واشارت الدراسة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول وجبة الطعام هي أفضل طريقة لتحسين فوائد التمرين عندما يتعلق الأمر بالتحكم في نسبة السكر في الدم ، و بعد تناول الطعام، ترتفع نسبة السكر في الدم. ولكن ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام يمكن أن تساعد في تهدئة هذه الارتفاعات من خلال حث العضلات على امتصاص المزيد من الجلوكوز من الدم..

وقد أظهرت الدراسة أيضًا أن أحد العوائق الكبرى أمام ممارسة التمارين الرياضية هو الوقت، وقد يكون مفتاح القضاء على هذا الحاجز هو تقسيم التمارين الرياضية إلى فترات زمنية أصغر ، واذا لم يكن لديك 45 دقيقة للخروج وممارسة التمارين الرياضية يمكنك تقسيم هذه المدة والقيام بها بعد كل وجبة بـ 15 دقيقة حيث ان

، تقسيم التمارين الرياضية على مدار اليوم جيد بنفس القدر و مجرد اختيار صعود السلالم يقلل من خطر إصابة الشخص بمتلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل مرض السكري من النوع 2.

و السير في المكان، أو صعود السلالم، أو تدريب القوة لمدة 5 أو 10 دقائق فقط عدة مرات في اليوم يمكن أن يحسن بشكل كبير نسبة السكر في الدم بين الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2